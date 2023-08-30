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Тимати и Антон Пинский перезапустили бренд Domino’s Pizza

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новые владельцы бизнеса Domino’s Pizza в России перезапустили сеть пиццерий под новым брендом. Рестораны будут работать под вывеской Domиno Pizza – 68 точек принадлежат рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому, еще 52 точки заключили с ними франшизный договор.

Тимати и Антон Пинский перезапустили бренд Domino’s Pizza

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский перезапустили сеть пиццерий Domino’s Pizza под брендом Domиno Pizza. Об этом предприниматели рассказали на мероприятии по случаю запуска первой точки в Москве, передает Forbes.

Работающая под новым брендом сеть из 120 ресторанов объединит 68 точек, принадлежащих Тимати и Пинскому, и 52 точки, которые заключили с ними франшизный договор. Пинский и Тимати не назвали конкретную сумму инвестиций в перезапуск, но оценили ее в сотни миллионов рублей.

О покупке Тимати и Пинским бизнеса Domino’s Pizza сообщалось 29 августа. Стороны не раскрыли условия сделки.

В марте 2022 года DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приостановила инвестиции в стране и перестала принимать роялти от российских операторов.

21 августа стало известно, что DP Eurasia начала процесс банкротства. 22 августа Тимати и Пинский сообщили, что планируют выкупить сеть и перезапустить под новым брендом.

Фото на обложке: Yalcin Sonat / Shutterstock

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