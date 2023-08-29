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Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский купили Domino's Pizza в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Новыми владельцами сети пиццерий Domino's Pizza в России стали рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Об этом сообщил Telegram-канал ReBro ресторатора Дмитрия Левицкого, а позднее подтвердил на своей странице в «Вконтакте» сам Тимати.

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский купили Domino's Pizza в России

Условия сделки не раскрываются. По данным Левицкого, 30 августа Пинский и Тимати представят обновленный бренд пиццерий.

 

Первый ресторан Domino's Pizza появился в России в 1998 году. В марте 2022 года DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приостановила инвестиции в стране и перестала принимать роялти от российских операторов. При этом 188 ресторанов продолжали работать.

21 августа стало известно, что DP Eurasia начала процесс банкротства. 22 августа Тимати и Пинский сообщили, что планируют выкупить сеть и перезапустить под новым брендом.

Тимати и Пинский уже совместно перезапустили кофейни Starbucks в России. С августа 2022 года они работают как Stars Coffee. СМИ сообщали, что покупка обошлась предпринимателям в 500 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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