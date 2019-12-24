Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«ДомКлик» от Сбербанка расскажет покупателю квартиры о доме и жильцах

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

На портале для поиска, покупки и продажи жилья «ДомКлик» от Сбербанка появились карточки с подробной информацией о каждом доме, в которых находятся выставленные на продажу квартиры. Об этом Rusbase рассказали в Сбербанке.

«ДомКлик» от Сбербанка расскажет покупателю квартиры о доме и жильцах

Чтобы увидеть карточку о доме, нужно нажать на метку дома на карте или зайти в объявление о продаже квартиры и нажать на вкладку «Больше информации о доме». 

В карточке содержатся:

  • панорамные фотографии фасадов, территории, подъездов и лифтов,
  • фотографии планировок квартир, рейтинг, оценки и отзывы жильцов дома,
  • информация об управляющей компании,
  • характеристики дома (год постройки, серия, количество этажей, наличие газа, мусоропровода, лифта,
  • список других объявлений в доме.

Также в карточке есть форум для общения жильцов дома. Кроме того, пользователь может подписаться на новые объявления в выбранном доме и своевременно узнать, когда появится новое предложение.

«Раньше при поиске жилья пользователи получали информацию только о квартире. Обновление позволит миллионам пользователей получить правдивую информацию и отзывы о доме и быстрее найти подходящую квартиру», — заявил директор «ДомКлик» Николай Васев.

Фото: Sergey Bezgodov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 25 декабря 2019

Kafka Streams для разработчиков

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ