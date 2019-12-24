На портале для поиска, покупки и продажи жилья «ДомКлик» от Сбербанка появились карточки с подробной информацией о каждом доме, в которых находятся выставленные на продажу квартиры. Об этом Rusbase рассказали в Сбербанке.

«ДомКлик» от Сбербанка расскажет покупателю квартиры о доме и жильцах