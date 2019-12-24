«ДомКлик» от Сбербанка расскажет покупателю квартиры о доме и жильцах
На портале для поиска, покупки и продажи жилья «ДомКлик» от Сбербанка появились карточки с подробной информацией о каждом доме, в которых находятся выставленные на продажу квартиры. Об этом Rusbase рассказали в Сбербанке.
Чтобы увидеть карточку о доме, нужно нажать на метку дома на карте или зайти в объявление о продаже квартиры и нажать на вкладку «Больше информации о доме».
В карточке содержатся:
- панорамные фотографии фасадов, территории, подъездов и лифтов,
- фотографии планировок квартир, рейтинг, оценки и отзывы жильцов дома,
- информация об управляющей компании,
- характеристики дома (год постройки, серия, количество этажей, наличие газа, мусоропровода, лифта,
- список других объявлений в доме.
Также в карточке есть форум для общения жильцов дома. Кроме того, пользователь может подписаться на новые объявления в выбранном доме и своевременно узнать, когда появится новое предложение.
«Раньше при поиске жилья пользователи получали информацию только о квартире. Обновление позволит миллионам пользователей получить правдивую информацию и отзывы о доме и быстрее найти подходящую квартиру», — заявил директор «ДомКлик» Николай Васев.
Фото: Sergey Bezgodov / Shutterstock
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