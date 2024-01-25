Аэропорт «Домодедово» запустил маркетплейс услуг для пассажиров

Аэропот «Домодедово» запустил маркетплейс с услугами для пассажиров — DME Store. На сайте четыре раздела — «Вылетаю», «Прилетаю», «Встречаю» и «Провожаю». Обратило внимание агентство «Прайм».
Пассажиры могут заранее заказать парковку, посещение бизнес-залов, оформить персональное сопровождение или пройти все процедуры без очередей. Пока им доступно чуть больше 10 услуг. Стоимость варьируется от 100 до 9 тыс. рублей.
Управляющий директор Domodedovo Commercial Services Ирина Рябинина сообщила, что количество услуг в будущем расширят, а также интегрируют их на сайты партнеров, гостиниц, агрегаторов авиабилетов.
Фото на обложке: mariakray /
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