Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Аэропорт «Домодедово» запустил маркетплейс услуг для пассажиров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аэропот «Домодедово» запустил маркетплейс с услугами для пассажиров —  DME Store. На сайте четыре раздела — «Вылетаю», «Прилетаю», «Встречаю» и «Провожаю». Обратило внимание агентство «Прайм».

Аэропорт «Домодедово» запустил маркетплейс услуг для пассажиров

Пассажиры могут заранее заказать парковку, посещение бизнес-залов, оформить персональное сопровождение или пройти все процедуры без очередей. Пока им доступно чуть больше 10 услуг. Стоимость варьируется от 100 до 9 тыс. рублей.

Управляющий директор Domodedovo Commercial Services Ирина Рябинина сообщила, что количество услуг в будущем расширят, а также интегрируют их на сайты партнеров, гостиниц, агрегаторов авиабилетов.

Фото на обложке: mariakray / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов
  2. 2 Как искусственный интеллект может остановить «грабеж» продавцов на маркетплейсах
  3. 3 Как искусственный интеллект изменит покупку новогодних подарков: прогноз эксперта
  4. 4 Как продавцам маркетплейсов списать брак и недостачу, избежав проблем с налоговой
  5. 5 Обзор российских платформ для запуска маркетплейса

ВОЗМОЖНОСТИ

25 января 2024

Академия инноваторов

25 января 2024

Investment Readiness Accelerator

26 января 2024

Питч-марафон Разведки

Все ВОЗМОЖНОСТИ