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В России открыли первую частную стоматологическую клинику в аэропорту

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Домодедово открыли первую в России частную стоматологическую клинику прямо в аэропорту. В ней можно получить плановую и экстренную помощь. Это тест-драйв нового для страны формата медицинского туризма, отметили владельцы клиники.

В России открыли первую частную стоматологическую клинику в аэропорту

В аэропорту Домодедово открылась частная стоматологическая клиника. Это первое в России учреждение такого формата, расположенное прямо на территории аэропорта, отметили в пресс-службе компании Dr. Mun, которая открыла клинику. Сообщение об этом также опубликовала пресс-служба аэропорта Домодедово.

В клинике можно получить плановую и экстренную медицинскую помощь, например, вылечить заболевший или сломавшийся зуб или сделать гигиеническую чистку. Плановый прием стоматолога доступен по предварительной записи.

«Для нас цель открытия стоматологии в Домодедово – тест-драйв нового для нашей страны формата медицинского туризма, прежде всего для граждан из других регионов и стран СНГ», – отметил основатель сети стоматологий Dr. Mun Вячеслав Мун. 

Пациентов с острой болью будут принимать вне очереди, подчеркнули в пресс-службе компании. Хирург и два терапевта работают в клинике посменно, в планах перевести учреждение на круглосуточную помощь.

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