«Дом.рф» создаст федеральную онлайн-платформу для аренды жилья

Госкомпания «Дом.РФ» запустит бесплатную онлайн-платформу для подбора арендного жилья. Она может появиться уже в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Виталия Мутко.

Отмечается, что через платформу арендатор сможет подобрать жилье, заключить сделку, зарегистрировать и связать ее с Росреестром. Всю процедуру можно будет завершить онлайн. По словам Мутко, система будет удобна для пользователей и направлена на формирование цивилизованного рынка.

«Для того чтобы запустить платформу аренды, нужно внести некие изменения в законодательную базу. Сейчас мы с министерством строительства этой работой занимаемся. Законодательная база в целом сейчас разработана, разослана всем ведомствам на рассмотрение», — комментирует Мутко.

Он добавил, что изменения могут быть подготовлены в осеннюю сессию.

В январе Минстрой заявлял о планах создать агрегатор, чтобы вывести рынок аренды квартир из тени и способствовать пополнению бюджета налогами. По данным ведомства, в стране около 5,2 млн квартир, которые сдаются в аренду. И с помощью платформы в бюджет может поступать до 200 млрд рублей в год.

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