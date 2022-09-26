Федор Овчинников сообщил о приостановке развития сети «Донер 42»

Сеть «Донер 42» от основателя Dodo Brands Федора Овчинникова приостановила развитие. Концепция оказалась не готова к масштабированию, пояснил он. Дела на существующих точках попали в стагнацию, продажи начали падать, и пока это не прекратится, сеть развиваться не будет.
Глава Dodo Brands уточнил, что приостановка является временной и не связана с объявлением о частичной мобилизации в России.
В своем сообщении Овчинников пояснил, что концепция донерных еще не готова к уверенному масштабированию. Вместо того, что накапливать клиентскую базу, текущие точки, наоборот, показывают стагнацию и падение продаж.
«Это говорит о том, новые клиенты не возвращаются, а значит у нас что-то не так с продуктом, меню, позиционированием, концепцией, ценами, сервисом или операционной работой. Нам нужно разобраться, найти причины низкой возвращаемости, проблемы, улучшить наш продукт, увеличить продажи и вывести первых партнеров в прибыль», – написал Овчинников.
Овчинников признал, что принял решение об активном масштабировании преждевременно в желании обеспечить сети быстрой рост. Однако в потенциале донера как продукта Овчинников уверен, как и в будущем концепции сети «Донер 42». Инвестиции в проект продолжаться, отметили глава компании.
Овчинников также объявил о смене руководства в «Донер 42». На место Октавиана Низамова временно назначили генерального директора Dodo Pizza в России, Казахстане и Белоруссии Ивана Тихова.
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