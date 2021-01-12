Разработана «умная» дверь для животных с функцией удаленного управления

На онлайн-выставке CES 2021 была представлена полностью автоматизированная дверь для домашних животных myQ Pet Portal. Управление «умной» дверью осуществляется удаленно со смартфона. Об этом сообщает the Verge.

Дверь была разработана американской компанией-производителем гаражных дверей Chamberlain. Устройство рассчитано на небольших собак весом от 4,5 до 40 кг.

Дверь оснащена двумя камерами с разрешением 1080p. По заявлению компании, они передают зашифрованное видео на телефон пользователя в любую точку мира через серверы Amazon S3. В устройство встроены микрофон и динамики для разговора с питомцем. Также в двери есть инфракрасные датчики безопасности, позволяющие избежать застревания животного в проеме.

Управлять дверью можно через приложение, которое показывает видео с камер устройства. Кроме того, оно автоматически отслеживает приходы и уходы питомца в дневнике.

Помимо дистанционного управления со смартфона, пользователь может применять специальный ошейник с Bluetooth-сенсором. Он будет срабатывать при приближении животного к двери и открывать ее.

«Дверь не откроется, пока питомец не остановится на несколько секунд, чтобы убедиться, что он действительно хочет выйти, и автоматически закроется за ним», — говорится в сообщении.

Устройство невозможно встроить в уже используемую дверь, поэтому ее придется поменять.

MyQ Pet Portal уже доступны для предзаказа по цене от $3 тысяч за модель из стеклопластика. Стоимость деревянной двери составит $4,5 тысячи. По данным The Verge, первые клиенты получат заказанные двери в апреле этого года.

Фото: Chamberlain