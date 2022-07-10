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Самым дорогим городом мира стала столица Бермудских островов — Гамильтон

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Портал Numbeo выпустил ежегодный рейтинг самых дорогих для проживания городов мира. К середине 2022 года на первое место поднялась столица Бермудских остров — Гамильтон.

Самым дорогим городом мира стала столица Бермудских островов — Гамильтон

Со второго по шестое места расположились исключительно швейцарские города: Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева.

Завершают топ-10 города из США: Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.

Все вошедшие в рейтинг российские города заняли места в третьей и четвертой сотне:

  • Санкт-Петербург — 279 место,
  • Москва — 287,
  • Казань — 300,
  • Новосибирск — 301,
  • Краснодар — 313,
  • Нижний Новгород — 316,
  • Ростов-на-Дону — 345.

Для анализа стоимости проживания в города исследователи вводят несколько индексов (при этом за эталон, то есть за 100% берутся цены в Нью-Йорке):

  • Индекс стоимости жизни (относительный показатель цен на потребительские товары, включая продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги, но без аренды и ипотеки),
  • Индекс арендной платы,
  • Индекс продуктов питания,
  • Индекс ресторанов,
  • Индекс стоимости жизни + арендная плата,
  • И местная покупательная способность (показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в данном месте за среднюю чистую зарплату в этом городе). 

Например, если внутренняя покупательная способность равна 40, это означает, что жители этого города со средней зарплатой могут позволить себе купить в среднем на 60% меньше товаров и услуг, чем жители Нью-Йорка со средней зарплатой.

В этом контексте интересно, что хоть индекс жизни в Санкт-Петербурге и близок к индексу жизни в британском Кингстон-апон-Халле или испанском Мадриде, покупательная способность в российском городе всего 39% (в Кингстоне 79%, в Мадриде 75%).

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Москва по уровню жизни соседствует с Любляной и Дубровником, причем и у нас, и у словаков, и у хорватов покупательная способность 40-58%.

Кстати, ранее на неделе Bloomberg выпустил рейтинг лучших американских городов для одиноких людей (по аналитическим материалам компанией по недвижимости Zillow).

Там оценили количество доступного для одного человека жилья и число горожан, не состоящих в браке. Лидерами рейтинга стали относительно небольшие города Уичито, Остин и Милуоки, а Нью-Йорк в список вообще не вошел.

Фото на обложке: Adam Gonzales / Unsplash

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