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Джек Дорси покинул совет директоров Twitter

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сооснователь Twitter Джек Дорси официально ушел из совета директоров соцсети. Об этом 25 мая было объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.

Джек Дорси покинул совет директоров Twitter

Встреча проходила на фоне покупки Twitter Илоном Маском, который на данный момент приостановил сделку. Предприниматель ждет результатов проверки количества спам-аккаунтов в соцсети, пишет Axios.

Джек Дорси поддерживает приятельские отношения с Маском и поддерживает его покупку Twitter. Самому Дорси принадлежит 2,4% акций компании. На собрании он также обсуждал включение своей доли в сделку. 

О дальнейших планах Дорси неизвестно. Сейчас он управляет компанией Block, которой принадлежат платежная система Square, сервис денежных переводов Cash App и музыкальный стрим-сервис Tidal.

Фото на обложке: Jack Dorsey / Twitter

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