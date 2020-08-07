Петербургский сервис доставки еды «Достаевский» запустил формат передвижных кухонь. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

«Достаевский» разработал формат мобильных кухонь для доставки еды, которые планирует сдавать в аренду другим операторам. Речь идет об автомобильных фурах грузоподъемностью 30 тонн, которые подключаются к коммуникациям в различных районах города.

Пилот проекта пройдет в Москве, на первом этапе компания будет готовить пиццу и стритфуд из собственного меню. В течение года «Достаевский» планирует запустить 12 мобильных кухонь в Москве и Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект и условия аренды кухонь не раскрываются.

В «Достаевском» уточнили, что передвижные кухни будут размещаться на частных территориях, поэтому дополнительных разрешений от городских властей не потребуется. Эксперты отмечают, что это сокращает количество возможных локаций для размещения мобильных кухонь.