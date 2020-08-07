Сервис доставки еды «Достаевский» запустил формат передвижных кухонь
Петербургский сервис доставки еды «Достаевский» запустил формат передвижных кухонь. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
«Достаевский» разработал формат мобильных кухонь для доставки еды, которые планирует сдавать в аренду другим операторам. Речь идет об автомобильных фурах грузоподъемностью 30 тонн, которые подключаются к коммуникациям в различных районах города.
Пилот проекта пройдет в Москве, на первом этапе компания будет готовить пиццу и стритфуд из собственного меню. В течение года «Достаевский» планирует запустить 12 мобильных кухонь в Москве и Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект и условия аренды кухонь не раскрываются.
В «Достаевском» уточнили, что передвижные кухни будут размещаться на частных территориях, поэтому дополнительных разрешений от городских властей не потребуется. Эксперты отмечают, что это сокращает количество возможных локаций для размещения мобильных кухонь.
Как пишет издание, сдавать в аренду стационарные dark kitchen пробовала «Яндекс.Еда». По словам источника газеты, близкого к компании, проект оказался экономически невыгодным.
Фото: funkyfrogstock / Shutterstock
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