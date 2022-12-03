Четверть россиян считает свой достаток «хорошим», пятая часть — низким

Согласно ноябрьскому опросу фонда «Общественное мнение», чуть больше половины россиян — 56% — считают свой достаток средним. Оставшиеся респонденты разделились почти поровну: на тех, кто счел свое материальное положение «хорошим» (23%), и тех, кто считает его неудовлетворительным (19%).

Примечательно, что довольны своим «достатком» в основном молодые люди 18-30 лет (36% этой возрастной категории оптимистично высказываются о своих финансах, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на отчет ФОМ).

А вот среди недовольных своим материальным положением большинство — люди среднего и старшего возраста (ровно четверти респондентов с негативными ответами 46-60 лет).

Опрос также показал динамику оценки собственного финансового благополучия.

Впрочем, особых изменений россияне в большинстве своем не видят (66%) и не ждут в дальнейшем (38%).

Улучшилось положение с финансами за последние два-три месяца лишь у 7% опрошенных. У 25% все стало только хуже.

При этом 16% респондентов считают, что хуже будет и дальше — в ближайшем году. И все же 21% россиян надеется на сдвиги в лучшую сторону.

Всего в опросе приняло участие 1500 человек старше 18 лет в 104 населенных пунктах РФ из 53 регионов.

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