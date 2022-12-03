Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Четверть россиян считает свой достаток «хорошим», пятая часть — низким

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Согласно ноябрьскому опросу фонда «Общественное мнение», чуть больше половины россиян — 56% — считают свой достаток средним. Оставшиеся респонденты разделились почти поровну: на тех, кто счел свое материальное положение «хорошим» (23%), и тех, кто считает его неудовлетворительным (19%).

Четверть россиян считает свой достаток «хорошим», пятая часть — низким

Примечательно, что довольны своим «достатком» в основном молодые люди 18-30 лет (36% этой возрастной категории оптимистично высказываются о своих финансах, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на отчет ФОМ).

А вот среди недовольных своим материальным положением большинство — люди среднего и старшего возраста (ровно четверти респондентов с негативными ответами 46-60 лет).

Опрос также показал динамику оценки собственного финансового благополучия.

Впрочем, особых изменений россияне в большинстве своем не видят (66%) и не ждут в дальнейшем (38%).

Улучшилось положение с финансами за последние два-три месяца лишь у 7% опрошенных. У 25% все стало только хуже.

При этом 16% респондентов считают, что хуже будет и дальше — в ближайшем году. И все же 21% россиян надеется на сдвиги в лучшую сторону.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Всего в опросе приняло участие 1500 человек старше 18 лет в 104 населенных пунктах РФ из 53 регионов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Звезды Michelin московских ресторанов строго привяжут к году присвоения
  2. 2 Потолок цен на нефть РФ, ООН о гендерном равенстве, рекордные потребкредиты россиян: главное для бизнеса 3 декабря
  3. 3 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  4. 4 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
  5. 5 Маркетинг в B2B. Вызовы и перспективы: что изменилось в 2022 году?
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

04 декабря 2022

USCHOOL

05 декабря 2022

BI.ZONE Bug Bounty

06 декабря 2022

DevRel Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ