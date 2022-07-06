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Марк Цукерберг открыл доступ к ИИ-переводчику

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Марк Цукерберг в личном блоге на Facebook** сообщил, что Meta* открыла доступ к программе на основе искусственного интеллекта, которая может переводить текст единовременно на 200 языков мира.

Марк Цукерберг открыл доступ к ИИ-переводчику

«Впечатляет, насколько искусственный интеллект улучшает все наши сервисы. Мы только что создали модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая может переводить на 200 различных языков, многие из которых не поддерживаются современными системами перевода», – написал Цукерберг.

Он подчеркнул, что доступ к модели с открытым кодом – часть проекта No Language Left Behind («Ни один язык не оставлен позади»).

Чтобы дать представление о масштабе программы-переводчика на основе ИИ, к которой теперь у каждого появился доступ, следует отметить, что у нее более 50 млрд параметров. Ежедневно она может обрабатывать более 25 млрд переводов.

Обучение ИИ происходило на базе одного из самых быстрых в мире суперкомпьютеров Research SuperCluster.

«Общение на разных языках – это одна из сверхспособностей, которую предоставляет ИИ, и по мере продолжения нашей работы в этом направлении, мы улучшим все – от показа самого интересного контента в Facebook** и Instagram** до более релевантных рекомендации наших сервисов для всех и каждого», – добавил миллиардер.

Издание The Verge пишет, что новую модель практически сразу и наиболее охотно начали использовать авторы «Википедии», для которых быстрый перевод статей практически на все языки весьма актуален.

* признана в РФ экстремистской организацией и запрещена

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** принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Фото на обложке: Pisit Heng / Unsplash

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