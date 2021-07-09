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Интернет будет на всей территории России: Мишустин назвал срок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Доступ в интернет на всей территории России, в том числе в самых дальних точках, будет обеспечен к 2030 году. В этом году будет установлено более тысячи базовых станций во всех малонаселенных пунктах.

Интернет будет на всей территории России: Мишустин назвал срок

Довести интернет до самых удаленных точек страны  — это не только вопрос распространения информации, но и предоставления новых возможностей с точки зрения трудоустройства. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

Форум проходит в Москве. В основной программе — дискуссия председателя правления Сбера Германа Грефа и сооснователя компании Apple Стива Возняка об экосистемах как новом пути мировой интеграции.

Спецгостями мероприятия стали  Михаил Мишустин, основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

На форуме также выступят генсек Интерпола Юрген Шток, исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, первые лица Visa, Mastercard, IBM, Microsoft, «Лаборатории Касперского» и других международных организаций.

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Фото: Правительство России

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