Бизнес попросил ввести досудебное разрешение споров с маркетплейсами

Бизнес попросил ввести механизм досудебного урегулирования споров с маркетплейсами. С такой инициативой выступила «Деловая Россия». Вместе с ростом товарооборота на онлайн-площадках увеличилось и число судебных разбирательств с ними, передают «Известия».
Российское законодательство уже предусматривает досудебное урегулирование споров, но специфика сферы онлайн-торговли требует особого подхода, отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов бизнес-объединения Екатерина Авдеева.
В основном проблемы касаются продавцов и владельцев ПВЗ. Сейчас некоторые маркетплейсы злоупотребляют своим доминирующим положением и вводят в одностороннем порядке собственные правила.
Претензии со стороны контрагентов таких площадок связаны с нарушением контракта, интеллектуальной собственностью и недобросовестной конкуренцией, сообщила представитель Ассоциации юристов России Екатерина Горшенина.
По данным СПАРК на март, в отношении Wildberries на рассмотрении находились около 850 арбитражных дел, завершенных — 3,6 тыс. С Ozon — 257 действующих арбитражных дел при 860 завершенных.
- Ранее RB.RU представил интерактивную карту маркетплейсов, которая объединила в одном месте площадки и инструменты, ориентированные на российских предпринимателей. На ней собраны 100 проектов из сферы маркетплейсов: популярные площадки, инструменты для продавцов и программы для владельцев пунктов выдачи заказов.
Фото на обложке: Jo Panuwat D /
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