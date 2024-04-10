Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бизнес попросил ввести досудебное разрешение споров с маркетплейсами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бизнес попросил ввести механизм досудебного урегулирования споров с маркетплейсами. С такой инициативой выступила «Деловая Россия». Вместе с ростом товарооборота на онлайн-площадках увеличилось и число судебных разбирательств с ними, передают «Известия».

Бизнес попросил ввести досудебное разрешение споров с маркетплейсами

Российское законодательство уже предусматривает досудебное урегулирование споров, но специфика сферы онлайн-торговли требует особого подхода, отметила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов бизнес-объединения Екатерина Авдеева.

В основном проблемы касаются продавцов и владельцев ПВЗ. Сейчас некоторые маркетплейсы злоупотребляют своим доминирующим положением и вводят в одностороннем порядке собственные правила.

Претензии со стороны контрагентов таких площадок связаны с нарушением контракта, интеллектуальной собственностью и недобросовестной конкуренцией, сообщила представитель Ассоциации юристов России Екатерина Горшенина.

По данным СПАРК на март, в отношении Wildberries на рассмотрении находились около 850 арбитражных дел, завершенных — 3,6 тыс. С Ozon — 257 действующих арбитражных дел при 860 завершенных.

  • Ранее RB.RU представил интерактивную карту маркетплейсов, которая объединила в одном месте площадки и инструменты, ориентированные на российских предпринимателей. На ней собраны 100 проектов из сферы маркетплейсов: популярные площадки, инструменты для продавцов и программы для владельцев пунктов выдачи заказов.

Фото на обложке: Jo Panuwat D / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ФАС нашла в оферте Wildberries множество признаков нарушения антимонопольного законодательства
  2. 2 В Ozon обозначили сроки начала редомициляции
  3. 3 «Выручка 20 млн рублей в год на торговле грибами»: какие продукты питания продавать на маркетплейсах
  4. 4 «Яндекс Маркет» предложил предпринимателям возможность купить ПВЗ
  5. 5 Ozon в IV квартале 2023 года нарастил обороты более чем в два раза
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ростов-на-Дону)

11 апреля 2024

One Day Offer Alfa

12 апреля 2024

Стартап-тур 2024 (Ижевск)

Все ВОЗМОЖНОСТИ