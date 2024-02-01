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Россияне в 2023 году «спиратили» игр на 324 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне в 2023 году скачали нелицензионных копий игр более чем на 324 млрд рублей. 73% геймеров играли на компьютере хотя бы в одну пиратскую копию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на XYZ School.

Россияне в 2023 году «спиратили» игр на 324 млрд рублей

Самыми популярными видеоиграми в сером сегменте стали Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3: более 84% пиратов скачало хотя бы одну из них. 

В прошлом году геймеры тестировали пиратские копии игр, после чего могли купить официальную версию. Поэтому реальный ущерб для индустрии может быть немного меньше, но точную цифру назвать невозможно.

Рост пиратства вызван массовыми отказами глобальных платформ и разработчиков от работы с российскими геймерами и бизнесом, поясняет владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев.

При этом моссийская игровая индустрия показала рост по итогам 2023 года — обороты игровых площадок выросли на 68%. На рынке появилось рекордное количество релизов игр с оценкой выше 90 баллов. Средний чек у игроков вырос на 4%, до 523 рублей.

Фото на обложке: AlessandroBiascioli / Shutterstock

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