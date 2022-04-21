Россиянам в сети стали в десять раз чаще предлагать скачать VPN

В сети в десять раз выросло число предложений скачать VPN. Исполнителями таких работ могут оказаться мошенники, которые могут воспользоваться полным доступом к устройствам клиента. Покупать подписку для любого сервиса с помощью посторонних не стоит.

Вмеcте или вместо VPN они могут установить вредоносный софт и украсть данные онлайн-банкинга пользователя, повлиять на скорость соединения, рассказал «Известиям» руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.

Россияне также не застрахованы от того, что после получения оплаты продавец перестанет выходить на связь.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рекомендовал скачивать приложения из известных магазинов приложений или официальных сайтов. При этом, добавил он, платные VPN-сервисы из доверенных источников также могут быть небезопасными.

Он также рекомендовал обратить внимание на то, какие разрешения запрашивает приложение. Так, например, для установки VPN не требуется доступ к камере или фотографиям пользователя.

Главный специалист департамента аудита компании T.Hunter Владимир Макаров предложил создавать собственный VPN вместо услуг сторонних компаний. Для этого потребуется арендованный виртуальный частный сервер (VPS). Этот сервер в сети можно арендовать для своих нужд у хостинг-провайдера или дата-центра. На него можно устанавливать любое ПО и использовать в рамках закона.

После начала спецоперации на Украине VPN-сервисы попали в топ самых загружаемых приложений пользователями из России. Эти сервисы используют для обхода блокировок и замедлений зарубежных социальных сетей, которые ввел Роскомнадзор.

В марте на досках «Авито» и «Юле» стали появляться объявления об установке, продаже подписки на VPN-сервисы. Стоимость подписки варьируется от 50 до 500 рублей, за установку просят 500 рублей. За аренду виртуального сервера на зарубежных площадках и его настройку — 3 тыс. рублей.

Популяризатор идей кибербезопасности в компании Techwarn.Анастасия Шкуро рассказала RB.RU, как работает VPN, то нужно учесть для сохранения анонимности в сети и обхода блокировок и какие приложения для этого выбрать.

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