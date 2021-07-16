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Названа дата выпуска первого серийного электрогрузовика в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская компания Drive Electro осенью представит первый серийный электрогрузовик. В компании уже создали его и приступили к сертификации.

Названа дата выпуска первого серийного электрогрузовика в России

Это будет развозной среднетоннажный грузовик для ритейлеров и других перевозчиков грузов полной массой 9 тонн — больше, чем «Газель», но меньше полноценного грузовика, рассказал «Ведомостям» директор Drive Electro Сергей Иванов.

 Стоимость пока неизвестна.

Грузовик будет полностью электрическим, дальность пробега на одном заряде составит около 200 км. Машину будут выпускать на заводе в Зеленограде. Его строительство завершится в мае-июне 2022 года. Средний объем производства составит около 500 машин.

Основой для российского электрогрузовика станет шасси японской модели Isuzu ELF,  рассказал газете источник, знакомый с деталями проекта. Сам Иванов отказался от комментария, а Isuzu в России подтвердил наличие проекта с Drive Electro.

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Фото: Isuzu

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