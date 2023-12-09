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Разработанные «Дрон Солюшнс» «Шершни» промаркируют айсберги

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Беспилотные летательные аппараты мультироторного типа, созданные компанией «Дрон солюшнс» специально для работы в Арктике, «Шершень» в 2024 году пройдут испытания с «Совкомфлотом». До этого аппаратам предстоит существенная доработка (в частности, для увеличения дальности полета), и если тесты пройдут успешно, дроны будут применяться для маркировки айсбергов для обеспечения безопасности движения судов на Северном морском пути.

Разработанные «Дрон Солюшнс» «Шершни» промаркируют айсберги

Об этом пресс-служба компании сообщила ТАСС и уточнила, что в 2023 году «Шершни» уже участвовали в тестовых полетах: «В рамках проекта в июле-сентябре 2023 года прошли испытания беспилотника "Шершень" в Карском море».

Это было в рамках акселератора «Арктех», направленного на поиск кадров и решений, способствующих развитию Арктики. И после этого пилотного проекта стало очевидным, что необходимо увеличить длительность полета аппарата.

Генератор и топливный бак на 11 л обеспечивали «Шершням» порядка трех часов бесперебойного полета. Но для эффективной работы над водами Северного морского пути необходимо этот показатель наращивать.

Компания «Дрон Солюшнс» зарегистрирована в 2018 году и занимается разработкой БПЛА для поисково-спасательных и экологических задач. Один из наиболее узнаваемых ее продуктов — это всепогодный SeaDrone, который также предназначен для эксплуатации в арктических условиях.

Фото на обложке: Unsplash

 

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