Правительство утвердило программу тестирования беспилотников в парке «Руднево» в Москве

Правительство утвердило программу тестирования беспилотников. Дроны будут опробованы в парке «Руднево» — используют летательные аппараты массой до 30 кг для транспортировки грузов до 100 кг.

Эксперимент по тестированию беспилотных летательных аппаратов в Москве будет проходить в парке «Руднево». Постановление об утверждении экспериментально правового режима опубликовано на портале правовой информации.

В рамках эксперимента будут использованы дроны массой до 30 кг для транспортировки грузов до 100 кг. Беспилотники будут летать на высоте до 800 м.

Специальный правовой режим продлится в течение трех лет. Оператором тестирования выбрали АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».

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