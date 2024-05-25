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Правительство утвердило программу тестирования беспилотников в парке «Руднево» в Москве

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство утвердило программу тестирования беспилотников. Дроны будут опробованы в парке «Руднево» — используют летательные аппараты массой до 30 кг для транспортировки грузов до 100 кг.

Правительство утвердило программу тестирования беспилотников в парке «Руднево» в Москве

Эксперимент по тестированию беспилотных летательных аппаратов в Москве будет проходить в парке «Руднево». Постановление об утверждении экспериментально правового режима опубликовано на портале правовой информации. 

В рамках эксперимента будут использованы дроны массой до 30 кг для транспортировки грузов до 100 кг. Беспилотники будут летать на высоте до 800 м. 

Специальный правовой режим продлится в течение трех лет. Оператором тестирования выбрали АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».

Фото на обложке: Kirill Sergeev / Shutterstock

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