Microsoft представила сервис-песочницу для обучения и тестирования дронов

Microsoft представила сервис-песочницу для тестирования и обучения беспилотников. В Project AirSim доступны множество виртуальных сценариев реалистичной среды – в них можно «летать» и обучаться управлению дроном.

AirSim запустили в тестовом режиме с ограниченным доступом. Чтобы получить его, желающим попробовать сервис нужно связываться с разработчиками проекта.

В сервисе заложены многочисленные шаблоны окружающей среды, в которых можно тестировать беспилотники и обучаться управлению ими, прорабатывая сценарии полета, управления и работы с дроном в различных условиях.

AirSim работает на облачной инфраструктуре Microsoft Azure, что позволяет быстро обрабатывать большое количество данных. Отмечается, что тестировщики могут самостоятельно заложить в сервис собственные проекты окружающей среды и полета.

В Microsoft рассказали, что проект создан в ответ на прогресс в разработке искусственного интеллекта и беспилотных технологий. С созданием сервиса компания хочет ускорить коммерциализацию беспилотного транспорта.

Фото на обложке: Microsoft