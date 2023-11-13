Правительство одобрило тестирование грузовых беспилотников в Самарской области

Правительство одобрило тестирование беспилотников в Самарской области. Планируется провести около 18 тыс. полетов – их будут совершать легкие и тяжелые дроны массой более 30 кг. Согласно проекту, беспилотники используют в том числе для перевозки коммерческих грузов.

В Самарской области проведут тестирование легких и тяжелых летательных беспилотных аппаратов. Соответствующий правовой режим одобрили в правительстве, сообщили в Минэкономразвития.

Согласно проекту, тестирование будет проведено на легких и тяжелых дронах массой более 30 кг. Их будут применять в том числе для перевозки коммерческих грузов, в целях обработки сельскохозяйственных земель. Планируется совершить около 18 тыс. полетов.

Оператором проекта является разработчик гражданских дронов «Транспорт будущего». Компания анонсировала строительство завода по производству беспилотников в апреле 2023 года.

Специальный правовой режим для тестирования дронов уже действует в Московской, Тверской и Томской областях, в Башкирии, Камчатском крае, а также в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

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