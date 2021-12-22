Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Экспериментальные беспилотники «Камаза» обойдутся в два раза дороже обычного тягача

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минимальная цена грузовика «Камаз» для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М11 Москва – Петербург составит 14,5 млн рублей.

Экспериментальные беспилотники «Камаза» обойдутся в два раза дороже обычного тягача

Модель 54901 будут поставлять с дизельным двигателем, полуприцепом и классом автономности 3+. Это означает наличие системы адаптивного круиз-контроля: она требует присутствия водителя и не позволит ему убирать руки с руля, рассказал «Ведомостям» представитель «Камаза». 

Первые четыре машины компания готова поставить на следующий год. Еще через два года «Камаз» поставит еще 30 таких тягачей.

При этом обычный тягач «Камаз-54901», но с трехлетним контрактом на обслуживание обойдется с 1 января в 7,98 млн руб., отметил представитель компании.

Еще одна беспилотная модель — «Камаз-54907» — должна появиться в 2025 году. Она будет также предлагаться с полуприцепом, но уже с двигателем на сжиженном газе и с классом автономности 4. 

Это означает, что автомобиль может передвигаться без водителя за рабочим местом, но с инженером-испытателем в кабине. Стоить модель будет уже 19 млн рублей.

Потребность перевозчиков в беспилотниках на 2024 год оценивается уже в 189 единиц. Предполагается, что Evocargo и Ozon они нужны для собственной логистики. Еще 25 машин потребуется «Почте России», семь – X5 Retail Group, 12 – «Деловым линиям». 

Все игроки FinTech России — по ссылке

Однако словам представителя компании, перевозчики интересуются беспилотниками, но подтвержденных заказов пока нет. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: страница «Камаз» на Facebook

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
  2. 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  3. 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
  4. 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
  5. 5 Минпромторг предложил ограничить 10% наценку дилеров на новые автомобили
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

Все ВОЗМОЖНОСТИ