Экспериментальные беспилотники «Камаза» обойдутся в два раза дороже обычного тягача

Минимальная цена грузовика «Камаз» для эксперимента по беспилотной перевозке грузов на трассе М11 Москва – Петербург составит 14,5 млн рублей.

Модель 54901 будут поставлять с дизельным двигателем, полуприцепом и классом автономности 3+. Это означает наличие системы адаптивного круиз-контроля: она требует присутствия водителя и не позволит ему убирать руки с руля, рассказал «Ведомостям» представитель «Камаза».

Первые четыре машины компания готова поставить на следующий год. Еще через два года «Камаз» поставит еще 30 таких тягачей.

При этом обычный тягач «Камаз-54901», но с трехлетним контрактом на обслуживание обойдется с 1 января в 7,98 млн руб., отметил представитель компании.

Еще одна беспилотная модель — «Камаз-54907» — должна появиться в 2025 году. Она будет также предлагаться с полуприцепом, но уже с двигателем на сжиженном газе и с классом автономности 4.

Это означает, что автомобиль может передвигаться без водителя за рабочим местом, но с инженером-испытателем в кабине. Стоить модель будет уже 19 млн рублей.

Потребность перевозчиков в беспилотниках на 2024 год оценивается уже в 189 единиц. Предполагается, что Evocargo и Ozon они нужны для собственной логистики. Еще 25 машин потребуется «Почте России», семь – X5 Retail Group, 12 – «Деловым линиям».

Однако словам представителя компании, перевозчики интересуются беспилотниками, но подтвержденных заказов пока нет.

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Фото на обложке: страница «Камаз» на Facebook