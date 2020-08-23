Россияне купили 95 тысяч дронов на 1,3 млрд рублей с начала года

Российский рынок дронов в первом полугодии 2020 года составил 1,3 млрд рублей. Такие выводы содержатся в исследовании компании «М.Видео-Эльдорадо», с которым ознакомился Rusbase.

Согласно исследованию, с января по июнь россияне купили 95 тысяч дронов. Продажи выросли на 20% в штуках и на 40% в деньгах по сравнению с первой половиной прошлого года.

Пик популярности дронов в 2020 году пришелся на июнь. Средний чек составил 13,7 тысячи рублей. По данным исследования, спросом пользовались модели для фото- и видеосъемки с камерами Full HD или 4K, средняя цена на которые снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом.

«Квадрокоптеры покупают для развлечений и работы. На рынке появляются новые сценарии применения дронов: видеомониторинг, картография, дрон-рейсинг, логистика, киносъемка. Многие покупатели выбирают дрон как гаджет для семейного досуга на свежем воздухе», — отметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.

Также аналитики назвали самые популярные среди россиян бренды дронов:

Pilotage;

Syma;

DJI;

SPL;

Skymoto.

На эти пять брендов пришлось около 80% продаж дронов в штуках. Самые продаваемые модели — Pilotage Shadow HD FPV (RC62321), DJI Mavic Mini Fly More Combo и Pilotage Falcon X5W (RC61081).

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