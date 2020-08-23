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Россияне купили 95 тысяч дронов на 1,3 млрд рублей с начала года

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский рынок дронов в первом полугодии 2020 года составил 1,3 млрд рублей. Такие выводы содержатся в исследовании компании «М.Видео-Эльдорадо», с которым ознакомился Rusbase. 

Россияне купили 95 тысяч дронов на 1,3 млрд рублей с начала года

Согласно исследованию, с января по июнь россияне купили 95 тысяч дронов. Продажи выросли на 20% в штуках и на 40% в деньгах по сравнению с первой половиной прошлого года. 

Пик популярности дронов в 2020 году пришелся на июнь. Средний чек  составил 13,7 тысячи рублей. По данным исследования, спросом пользовались модели для фото- и видеосъемки с камерами Full HD или 4K, средняя цена на которые снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом. 

«Квадрокоптеры покупают для развлечений и работы. На рынке появляются новые сценарии применения дронов: видеомониторинг, картография, дрон-рейсинг, логистика, киносъемка. Многие покупатели выбирают дрон как гаджет для семейного досуга на свежем воздухе», — отметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.

Также аналитики назвали самые популярные среди россиян бренды дронов: 

  • Pilotage;
  • Syma;
  • DJI;
  • SPL; 
  • Skymoto.

На эти пять брендов пришлось около 80% продаж дронов в штуках. Самые продаваемые модели — Pilotage Shadow HD FPV (RC62321), DJI Mavic Mini Fly More Combo и Pilotage Falcon X5W (RC61081). 

Фото: Rocksweeper / Shutterstock

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