Россияне купили 95 тысяч дронов на 1,3 млрд рублей с начала года
Российский рынок дронов в первом полугодии 2020 года составил 1,3 млрд рублей. Такие выводы содержатся в исследовании компании «М.Видео-Эльдорадо», с которым ознакомился Rusbase.
Согласно исследованию, с января по июнь россияне купили 95 тысяч дронов. Продажи выросли на 20% в штуках и на 40% в деньгах по сравнению с первой половиной прошлого года.
Пик популярности дронов в 2020 году пришелся на июнь. Средний чек составил 13,7 тысячи рублей. По данным исследования, спросом пользовались модели для фото- и видеосъемки с камерами Full HD или 4K, средняя цена на которые снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом.
«Квадрокоптеры покупают для развлечений и работы. На рынке появляются новые сценарии применения дронов: видеомониторинг, картография, дрон-рейсинг, логистика, киносъемка. Многие покупатели выбирают дрон как гаджет для семейного досуга на свежем воздухе», — отметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.
Также аналитики назвали самые популярные среди россиян бренды дронов:
- Pilotage;
- Syma;
- DJI;
- SPL;
- Skymoto.
На эти пять брендов пришлось около 80% продаж дронов в штуках. Самые продаваемые модели — Pilotage Shadow HD FPV (RC62321), DJI Mavic Mini Fly More Combo и Pilotage Falcon X5W (RC61081).
Фото: Rocksweeper / Shutterstock
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