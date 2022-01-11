Москвичи смогут заказать беспилотное такси в феврале

Правительство согласовало проект запуска беспилотного такси в Москве. С февраля оно начнет ездить на 18 улицах Москвы и на территории Сколково, в Иннополисе и центре «Сириус».
Проект называется «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств», рассказали источники «Ведомостям».
Документом предлагается, например, обязать «Яндекс» передавать данные о поездах в госинфосистему. В московском дептрансе добавили, что местонахождение машин будет передаваться в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС).
В случае распоряжения властей оператор должен будет прекратить использование беспилотного такси в Москве. Это необходимо, если перекроют дороги, ограничат движение или перенесут остановки, объяснили в дептрансе.
Кроме того, компании придется отчитываться об административных нарушениях с участием беспилотников. Контролировать выполнение этого пункт будут МВД, Ространснадзор и региональные власти.
Полностью беспилотные такси смогут использовать только в «Сколкове» и Иннополисе, на остальных территориях в машине должен находиться инженер. Он будет следить за обстановкой и иметь возможность подключиться к управлению машины.
Сначала беспилотное такси будет перемещаться между определенными точкам посадки и высадки в районе Ясенево.
Беспилотное такси можно будет заказать в приложении «Яндекс Go». Цена будет сопоставима с ценой поездки на обычном такси. Сначала воспользоваться услугой смогут лишь те, кто отправил заявку на участие в тестировании.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: «Яндекс»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 2 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
- 3 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
- 4 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
- 5 Москва назвала 6 технологий, которые превратят ее в «умный город»
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022