Москвичи смогут заказать беспилотное такси в феврале

Правительство согласовало проект запуска беспилотного такси в Москве. С февраля оно начнет ездить на 18 улицах Москвы и на территории Сколково, в Иннополисе и центре «Сириус».

Проект называется «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств», рассказали источники «Ведомостям».

Документом предлагается, например, обязать «Яндекс» передавать данные о поездах в госинфосистему. В московском дептрансе добавили, что местонахождение машин будет передаваться в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС).

В случае распоряжения властей оператор должен будет прекратить использование беспилотного такси в Москве. Это необходимо, если перекроют дороги, ограничат движение или перенесут остановки, объяснили в дептрансе.

Кроме того, компании придется отчитываться об административных нарушениях с участием беспилотников. Контролировать выполнение этого пункт будут МВД, Ространснадзор и региональные власти.

Полностью беспилотные такси смогут использовать только в «Сколкове» и Иннополисе, на остальных территориях в машине должен находиться инженер. Он будет следить за обстановкой и иметь возможность подключиться к управлению машины.

Сначала беспилотное такси будет перемещаться между определенными точкам посадки и высадки в районе Ясенево.

Беспилотное такси можно будет заказать в приложении «Яндекс Go». Цена будет сопоставима с ценой поездки на обычном такси. Сначала воспользоваться услугой смогут лишь те, кто отправил заявку на участие в тестировании.

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Фото на обложке: «Яндекс»