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Сборы в российских кинотеатрах упали на 70%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике сообщил о падении сборов кинотеатров на 56-70%. Такие цифры сенаторы приводят на основе данных Ассоциации владельцев кинотеатров.

Сборы в российских кинотеатрах упали на 70%

При таком уровне падения кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию, содержать помещения, пишет ТАСС.

Кинотеатры ушли в убыток на 4,5 млрд рублей. Приток посетителей по Пушкинской карте составил 30%. Это позволило выдержать первый удар после начала спецоперации на Украине.

Ряд кинотеатров сократили показы в рабочие дни и показывают фильмы только по выходным из-за отсутствия новинок для показа. В комитете подчеркнули, что в пандемию COVID-19 кинотеатры выдержали благодаря мерам поддержки со стороны государства, которых сейчас нет.

В марте The Walt Disney, Warner Bros и Sony приостановили прокат своих фильмов в России на фоне спецоперации на Украине. Минпромторг внес продукцию Disney в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, 2 ноября. Решение не распространяется на кинопродукцию.

Фото на обложке: Nejron Photo / Shutterstock

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