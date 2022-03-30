Эксперты предсказали беспрецедентное падение российского рынка видеоигр

По его словам, выручку CarX Technologies в равных пропорциях формируют продажи мобильных игр и игр на ПК и консолях. С марта 2022 года издатели Valve, Sony, Microsoft перестали выплачивать вознаграждение в Россию, поэтому компания сейчас физически не получает примерно 50% выручки. Кроме того, из-за невозможности проводить платежи в мобильных играх разработчки недополучает 15% дохода от рынка РФ.

По прогнозу Фокина, это приведет к сильному потрясению, сравнимому с 2008 годом. На фоне этого часть компаний переведет деятельность за границу, так как не сможет преодолеть ограничения, считает разработчик. Те студии, что останутся в России, получат приток новых кадров за счет «переехавших» компаний и при грамотной оптимизации расходов «смогут быстро восстановиться и стать сильнее в ближайшие 2-3 года, уверен Фокин.