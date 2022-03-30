Эксперты предсказали беспрецедентное падение российского рынка видеоигр

Порядка 90% российского рынка видеоигр приходилось на крупных зарубежных игроков, включая Steam, Xbox. Однако в марте 2022 года международные маркетплейсы игр стали отклонять платежи российских пользователей. В результате по итогам года отечественный рынок видеоигр может сократится на 85%, прогнозируют эксперты.
В марте 2022 года отечественная индустрия видеоигр столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией на рынке», поскольку многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в России, сообщил «Ведомостям» представитель My.Games. Зачастую играть в уже купленные игры можно, при этом купить новые нельзя, отметил он.
В начале марта крупнейшие международные маркетплейсы игр начали отклонять платежи российских пользователей с отечественных карт платежных систем Visa и Mastercard. Эта проблема наблюдалась на PlayStation Store, Nintendo и Steam.
С этого времени доходы российских компаний в среднем снизились на 15-17% год к году, сообщил гендиректор CarX Technologies Дмитрий Фокин. Он добавил, что по доходам ударила невозможность платить за игры в иностранных магазинах приложений и на платформах – AppStore, PlayMarket, PS Store, Xbox Store и Steam.
По его словам, выручку CarX Technologies в равных пропорциях формируют продажи мобильных игр и игр на ПК и консолях. С марта 2022 года издатели Valve, Sony, Microsoft перестали выплачивать вознаграждение в Россию, поэтому компания сейчас физически не получает примерно 50% выручки. Кроме того, из-за невозможности проводить платежи в мобильных играх разработчки недополучает 15% дохода от рынка РФ.
По прогнозу Фокина, это приведет к сильному потрясению, сравнимому с 2008 годом. На фоне этого часть компаний переведет деятельность за границу, так как не сможет преодолеть ограничения, считает разработчик. Те студии, что останутся в России, получат приток новых кадров за счет «переехавших» компаний и при грамотной оптимизации расходов «смогут быстро восстановиться и стать сильнее в ближайшие 2-3 года, уверен Фокин.
По словам представителя платформы облачного гейминга Loudplay, из-за снижения покупательской способности первоочередным вопросом для пользователей станет покупка новых устройств – компьютеров и ноутбуков, а не траты на игры. Теперь базовый ПК стоит в районе 100 тыс. рублей, а игровой – около 200 тыс. рублей и выше, указал он.
По самым оптимистичным прогнозам в 2022 году российский рынок видеоигр сократиться на 50%, прогнозирует основатель проекта rawg.io Гаджи Махтиев. Но падение может быть и больше – до 75-85%, добавил он. По словам независимого эксперта по видеоиграм Александра Кузьменко, это будет самое серьезное падение за всю историю сегмента с конца 1990-х. Сокращение по итогам года составит 50-60 млрд рублей, оценил эксперт.
Махтиев полагает, что из-за ухода крупных междунарожных игроков по уровню пиратства в видеоиграх российский рынок рискует вернуться примерно в начало 2000-х. Такой сценарий допускает и представитель Loudplay.
Фото на обложке: Parilov /
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