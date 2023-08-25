Майнеры заставили Dropbox отказаться от безлимитного тарифа на хранение данных

Майнеры криптовалюты заставили файловый хостинг Dropbox отказаться от безлимитного тарифа на хранение данных. Компания в своем заявлении отдельно указала на майнеров Chia, добыча которой происходит на жестких дисках. Постепенный переход клиентов на лимитный тариф начнется 1 ноября.
Файловый хостинг Dropbox отменит тарифный план, по которому клиенты могли использовать неограниченное место в облаке для хранения своих данных. Об этом говорится в заявлении компании.
В обосновании своего решения Dropbox указал на частые использования преимуществ безлимитного тарифа не по назначению, например, для перепродажи мощностей хранения или их совместного использования.
Отдельно Dropbox упомянул майнеров криптовалюты Chia, которая добывается на жестких дисках и использует для майнинга мощности физической памяти на накопителях.
Действующих пользователей безлимитного плана Dropbox начнет переводить на обновленный тариф с 1 ноября 2023 года.
Фото на обложке: Nopparat Khokthong /
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