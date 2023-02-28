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DDos-атаки стали чаще использовать для прикрытия других вредоносных активностей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала года в России количество DDos-атак, служащих прикрытием для других вредоносных активностей, стало на 35% больше. Цель таких атак — вывод из строя IT-инфраструктуры или взлом системы для получения несанкционированного доступа к данным пользователей или компаний. Об этом говорится в исследовании StormWall, с результатами которого ознакомился RB.RU.

DDos-атаки стали чаще использовать для прикрытия других вредоносных активностей

Злоумышленники планировали использовать полученные данные для дальнейшего вымогательства или шантажа.

Хакеры применяли DDoS-атаку для отвлечения внимания от проникновения внутрь организации или вывода уже полученной информации. Если в компании не было надежного решения для отражения DDoS-атаки, сотрудники информационной безопасности вынуждены направить все силы на защиту IT-инфраструктуры от атаки, ослабляя защиту систем от других опасностей, говорится в исследовании. 

Аналитики выявили, что наибольшее число таких атак с начала года осуществлялось на fintech-сферу, ритейл и игровую индустрию.

Чтобы предотвратить подобные инциденты, StormWall рекомендовали компания подключить профессиональную защиту от DDoS-атак. Помимо этого, стоит также регулярно проводить аудит безопасности IT-инфраструктуры для выявления узких мест, которые повышают риски DDoS-атак.

Фото на обложке: Unsplash

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