С начала года в России количество DDos-атак, служащих прикрытием для других вредоносных активностей, стало на 35% больше. Цель таких атак — вывод из строя IT-инфраструктуры или взлом системы для получения несанкционированного доступа к данным пользователей или компаний. Об этом говорится в исследовании StormWall, с результатами которого ознакомился RB.RU.

DDos-атаки стали чаще использовать для прикрытия других вредоносных активностей