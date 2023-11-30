Латиноамериканский стартап Brinta закрыл посевной раунд на $5 млн. Его возглавил Kaszek Ventures. Среди других инвесторов — DST Global Юрия Мильнера, 17Sigma, Broadhaven, Latitude Ventures и Gilgamesh. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

DST Global Юрия Мильнера и другие инвестировали $5 млн в платформу для автоматизации уплаты налогов Brinta