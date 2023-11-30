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DST Global Юрия Мильнера и другие инвестировали $5 млн в платформу для автоматизации уплаты налогов Brinta

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Латиноамериканский стартап Brinta закрыл посевной раунд на $5 млн. Его возглавил Kaszek Ventures. Среди других инвесторов — DST Global Юрия Мильнера, 17Sigma, Broadhaven, Latitude Ventures и Gilgamesh. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

DST Global Юрия Мильнера и другие инвестировали $5 млн в платформу для автоматизации уплаты налогов Brinta

Brinta — платформа для автоматизации уплаты налогов компаний в Бразилии, Мексике, Колумбии, Чили, Перу и Аргентине. С ее помощью подготовка отчетности занимает пару минут. 

Компанию основали в 2023 году Мишель Гольфед и Родриго Санчес Пранди. Головной офис находится в Монтевидео (Уругвай). Привлеченные средства Brinta планирует потратить на дальнейшее развитие платформы.

Фото на обложке: Unsplash

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