DST Global вложился в индийского «единорога» сверхбыстрой доставки продуктов Zepto

Индийский сервис сверхбыстрой доставки продуктов Zepto привлек $665 млн. В раунде F участвовали Nexus Venture Partners, StepStone Group, DST Global, Glade Brook Capital, Avenir Growth, Lightspeed Venture Partners и другие. Это первая индийская компания, ставшая «единорогом» в 2023 году.
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В этом раунде оценка стартапа удвоилась с $1,4 млрд до $3,6 млрд менее чем за год, когда компания привлекла $200 млн, пишет Tech Fundung News.
Полученные средства Zepto направит на расширение сети дарксторов и складских помещений, компания намерена удвоить их количество до 700 к марту 2025.
Zepto запустили в 2021 году Аадит Палич и Кайвалия Вохра. Сервис представлен в десяти индийских городах и планирует провести IPO к 2025 году.
Фото на обложке: Zepto / LinkedIN
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