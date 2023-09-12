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Автостраховщики назвали самые аварийные улицы Москвы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Автостраховщики назвали самые аварийные улицы Москвы. Данные о ДТП в столице в 2023 году проанализировали в «Альфастраховании» – в лидерах рейтинга оказался Ленинский проспект, тройку замкнула «Ленинградка».

Автостраховщики назвали самые аварийные улицы Москвы

Специалисты «Альфастрахования» составили рейтинг самых аварийных улиц и проспектов Москвы. Для этого они проанализировали данные о ДТП своих клиентов, которые владеют полисом ОСАГО.

«В целом движение в Москве существенно изменилось и стало более упорядоченным», – отметили аналитики.  

Топ-5 самых аварийных улиц столицы выглядит так (указана доля аварий с участием клиентов компании в общем числе ДТП):

  1. Ленинский проспект – 1,13%;
  2. Проспект Мира – 1,05%;
  3. Ленинградский проспект – 0,9%;
  4. Профсоюзная улица – 0,86%;
  5. Люсиновская улица – 0,78%.

В десятку также вошли проспект Вернадского, Мичуринский и Кутузовский проспекты.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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