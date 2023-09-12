Автостраховщики назвали самые аварийные улицы Москвы. Данные о ДТП в столице в 2023 году проанализировали в «Альфастраховании» – в лидерах рейтинга оказался Ленинский проспект, тройку замкнула «Ленинградка».
Специалисты «Альфастрахования» составили рейтинг самых аварийных улиц и проспектов Москвы. Для этого они проанализировали данные о ДТП своих клиентов, которые владеют полисом ОСАГО.
«В целом движение в Москве существенно изменилось и стало более упорядоченным», – отметили аналитики.
Топ-5 самых аварийных улиц столицы выглядит так (указана доля аварий с участием клиентов компании в общем числе ДТП):
- Ленинский проспект – 1,13%;
- Проспект Мира – 1,05%;
- Ленинградский проспект – 0,9%;
- Профсоюзная улица – 0,86%;
- Люсиновская улица – 0,78%.
В десятку также вошли проспект Вернадского, Мичуринский и Кутузовский проспекты.
Фото на обложке: hodim /
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