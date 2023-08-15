Дубай начнет выдавать субсидированные на 90% лицензии компаниям в сфере Web3 и ИИ

Стремясь стать мировым центром развития Web3- и ИИ-технологий, Дубай представил инициативу под названием «The Dubai AI and Web 3.0 Campus». Технологический хаб планирует субсидировать до 90% стоимости коммерческой лицензии на работу в стране тем компаниям, которые решат перенести свой офис в Дубай.

На официальном сайте Международного финансового центра Дубая (DIFC) появился анонс инициативы «The Dubai AI and Web 3.0 Campus». В планах города создание технологического хаба, способного привлечь Web3- и ИИ-компании со всего мира. Для этого кампус планирует субсидировать получение коммерческих лицензий, оплачивая до 90% их стоимости.

«The Dubai AI and Web 3.0 Campus» также предоставит компаниям физическую и цифровую инфраструктуру для развития технологий, включая научно-исследовательские объекты, программы-акеселераторы и совместные рабочие пространства.

Согласно заявлению на официальном сайте проекта, кампус стремится стать крупнейшим кластером Web3- и ИИ-компаний в регионе, планируя привлечь капитал на сумму более $300 млн и создать 3000 рабочих мест к 2028 году.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.