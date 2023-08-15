Дубай начнет выдавать субсидированные на 90% лицензии компаниям в сфере Web3 и ИИ

Стремясь стать мировым центром развития Web3- и ИИ-технологий, Дубай представил инициативу под названием «The Dubai AI and Web 3.0 Campus». Технологический хаб планирует субсидировать до 90% стоимости коммерческой лицензии на работу в стране тем компаниям, которые решат перенести свой офис в Дубай.
На официальном сайте Международного финансового центра Дубая (DIFC) появился анонс инициативы «The Dubai AI and Web 3.0 Campus». В планах города создание технологического хаба, способного привлечь Web3- и ИИ-компании со всего мира. Для этого кампус планирует субсидировать получение коммерческих лицензий, оплачивая до 90% их стоимости.
«The Dubai AI and Web 3.0 Campus» также предоставит компаниям физическую и цифровую инфраструктуру для развития технологий, включая научно-исследовательские объекты, программы-акеселераторы и совместные рабочие пространства.
Согласно заявлению на официальном сайте проекта, кампус стремится стать крупнейшим кластером Web3- и ИИ-компаний в регионе, планируя привлечь капитал на сумму более $300 млн и создать 3000 рабочих мест к 2028 году.
Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какие районы Дубая подешевеют: 4 квартала, в которые нельзя вкладывать
- 2 Организация мероприятия в Дубае для мультикультурной команды: что учесть?
- 3 Дело тонкое: как женщины-фаундеры ведут бизнес в религиозных странах
- 4 Выбор региона, регистрация компании и открытие счета — как предприниматель перевозил бизнес в Дубай
- 5 Как вывести цифровой продукт на зарубежные рынки: пять шагов на примере Дубая
ВОЗМОЖНОСТИ
15 августа 2023
15 августа 2023
15 августа 2023