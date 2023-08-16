Дубай возглавил топ лучших городов для гибридной работы. Лиссабон, который возглавлял прошлогодний рейтинг, сместился сразу на пятую позицию из-за резкого подорожания аренды жилья. В список также ворвалась испанская Малага – там Google открыла штаб-квартиру.
Дубай стал самым удобным городом для гибридной работы. Ежегодный рейтинг городов для частично удаленной и офисной работы от брокера недвижимости Savills опубликовал Bloomberg.
Арабский эмират привлекает специалистов (в том числе на руководящих должностях) быстрым ростом финансовых сервисов и финтех-компаний, отмечает агентство.
Рейтинг 2022 года возглавил Лиссабон, но в этом году столица Португалии опустилась на пятую строчку из-за резкого роста аренды недвижимости.
Впервые в рейтинг попала испанская Малага и сразу заняла в нем вторую строчку. В этом городе Google недавно открыла штаб-квартиру для специалистов по кибербезопасности.
Фото на обложке: travelwild /
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