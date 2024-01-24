Самый длинный в мире горизонтальный небоскреб заканчивают строить в Дубае

В Дубае завершается строительство самого длинного в мире горизонтального небоскреба. Его длина составляет 225 метров, он состоит из стального каркаса и стекла. В здании с панорамным обзором разместят рестораны, смотровую площадку, бассейн.
В Дубае готовится к завершению строительство консоли The Link – самого длинного горизонтального небоскреба в мире. Его длина составляет 225 метров, пишет Dezeen.
Проект небоскреба разработала японская компания Nikken Sekkei. Консоль представляет собой мост на высоте около 100 метров, который соединит небоскребы One Za'abeel.
The Link разместит в себе рестораны, бассейн, спа-комплекс, гостиницу, торговые площади и смотровую площадку и панорамным обзором. Строительство небоскреба должно завершиться к концу 2024 года.
Фото: Dezeen
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