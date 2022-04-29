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Наследный принц Дубая анонсировал запуск венчурного фонда на $100 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В ОАЭ запустят венчурный фонд объемом $100 млн для финансирования малых и средних стартапов. Создание фонда позволит создать в Дубае 8 тысяч новых рабочих мест и привлечь инвесторов и фаундеров со всего мира.

Наследный принц Дубая анонсировал запуск венчурного фонда на $100 млн

Запуск нового венчурного фонда в ОАЭ анонсировал наследный принц Дубая шейха Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Об этом пишет Arabian Business. Объем фонда составит $100,73 млн. Средства будут направлены на поддержку стартапов.

Благодаря фонду будут созданы 8 тысяч новых рабочих мест, что укрепит позиции Дубая как регионального центра предпринимательства и финансовых технологий, инноваций и венчурного капитала. Создание фонда также привлечет инвесторов и фаундеров со всего мира в Дубай.

«Мы одобрили запуск фонда, чтобы возглавить экономическую диверсификацию и стимулировать устойчивый экономический рост. Мы стремимся создать яркую деловую среду и предоставить возможности для продвижения передового опыта», – отметил Шейх Хамдан бин Мохаммед.

Фонд запустит в июня 2022 года, он будет работать в течение восьми лет с возможностью продления еще на два года.

Фото на обложке: Cara-Foto / Shutterstock

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