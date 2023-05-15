В Дубае создадут плавучий медицинский оазис

В Дубае появится новая достопримечательность – плавучий медицинский оазис. На острове разместят медицинскую инфраструктуру, жилые зоны и исследовательские центры. Пространство будет предназначено только для пешеходов.

Проект футуристичного плавучего острова Dubai Healthcare City представила архитектурная студия Kalbod Studio.

Оазис будет иметь форму полумесяца. Для дизайна проекта студия использует абстрактную комбинацию параметрических форм и паттернов исламской геометрии.

В центральном небоскребе площадью 1 млн кв. м. устроят выставочный зал площадью 670 тыс. кв .м., а также библиотеку, научно-технический парк, отдел разработок.

В центре Dubai Healthcare City разместят исследовательские объекты, а по бокам – объекты медицинской и жилой инфраструктуры с резиденциями для пациентов. На острове обустроят подводную транспортную систему с монорельсом, вся зона оазиса будет свободной для пешеходов.