Якутские разработчики создали реалистичную игру-симулятор охоты на уток. Для имитации реалий дикой природы создатели применили систему собственной разработки, а все звуки в игре были самостоятельно записаны командой проекта.

О выпуске симулятора охоты на уток сообщили в пресс-центре республики Саха (Якутия). Игра под названием BULT представляет собой реалистичный симулятор. Игроку предоставляется только ружье, веревка и фонарь.

Разработчики стремились к тому, чтобы процесс игры передавал ощущения, которые человек испытывает в реальности, а также был максимально похож на настоящую охоту. Например, в дождливую погоду утки хуже слышат охотников, но могут легче маскировать звук своих крыльев.

«В нашем симуляторе можно на слух определить, приближается ли к вам стая или пролетает мимо, а также вычислить примерное местонахождение утки по ее кряканью», – рассказал руководитель команды Nordrise Евгений Пашков.

Все звуки для игры, в том числе выстрелов, шума дождя и хруста веток, команда проекта записала самостоятельно. Самым сложным заданием для них была запись звуков дичи.

«Во-первых, сложно найти утку в достаточно тихом месте, где не будет крикливых чаек, других птиц, насекомых, ветра. Во-вторых, нужно подкрасться на достаточно близкое расстояние и остаться незамеченным продолжительное время», – отметили разработчики проекта.

Альфа-версия симулятора BULT доступна на платформе VK Play. Nordrise планирует завершить все работы по игре до 2025 года.