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Поисковая система DuckDuckGo понизила в выдаче ресурсы российских государственных СМИ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Поисковая система DuckDuckGo понизила ресурсы российских государственных СМИ в поисковой выдаче. Глава компании Гэбриел Вайнберг посчитал их «намеренно вводящими в заблуждение». Ранее аналогичные меры предприняли сервисы Meta Platforms.

Поисковая система DuckDuckGo понизила в выдаче ресурсы российских государственных СМИ

Сайты российских СМИ, финансируемых государством, понижены в поисковой выдаче системы DuckDuckGo. Об этом в Twitter рассказал глава компании Гэбриел Вайнберг.

Вайнберг объяснил решение компании тем, что информация, транслируемая государственными СМИ России «намеренно вводит пользователей в заблуждение». Вайнберг не уточнил, о каких именно сайтах и ресурсах идет речь.

Глава DuckDuckGo отметил, что поисковая система будет поднимать в выдаче «качественную информацию», однако он не пояснил, как именно будет определяться качество этой информации.

Некоторые пользователи раскритиковали решение Гэбриела Вайнберга. В сети появились сообщения, в которых люди сравнивают DuckDuckGo с «бесполезным политизированным» Google, а также сетуют на то, что «хотят искать информацию, а не узнавать чужое мнение».

Ранее Facebook и Instagram также понизили посты ресурсов российских государственных СМИ в поисковой выдаче.

DuckDuckGo позиционирует себя как независимая поисковая система с упором на конфиденциальность пользователей.

Фото на обложке: Piotr Swat / Shutterstock

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