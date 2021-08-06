Duolingo запустит детское приложение для изучения математики

Платформа Duolingo работает над детским приложением для изучения математики. Это будет первый официальный выход компании за рамки рынка языкового обучения.

Приложение будет ориентировано на школьников, по предварительным данным, 3-8 классов, сообщает TechCrunch.

Компания уже приступила к поиску специалиста с докторской степенью по математике, который помог бы создать новое приложение вместе с «небольшой многозадачной командой».

В компании не раскрыли подробности разработки, заявив, что расскажут про новый сервис в этом месяце на Duocon. Пользователи Duolingo неоднозначно отнеслись к новой разработке. По мнению некоторых из них, компании стоит вкладываться в развитие уже существующих языковых программ.

В период с 2019 по 2020 годы выручка Duolingo увеличилась более чем вдвое — с $70,8 млн до $161,7 млн. Duolingo Plus был основным драйвером роста в этот период — количество подписок с 900 тысяч в 2019 году увеличилось до 1,6 млн в 2020 году. Это также совпало с ростом количества заявок на Duolingo Plus с $72 млн в 2019 году до $144 млн в 2020 году.

В 2021 году Duolingo динамика сохранилась: за первые три месяца 2021 года выручка составила $55,4 млн, что почти вдвое превышает $28,1 млн, полученных за тот же период 2020 года.

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Фото: Rido / Shutterstock