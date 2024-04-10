Роскомнадзор потребовал проверить Duolingo на предмет пропаганды ЛГБТ*. В случае выявления нарушений закона сервису грозит штраф в размере до 4 млн рублей. Ранее на сервис пожаловались правозащитники из-за наличия в учебной программе словосочетаний «they are gay» и «lesbian bar».
Роскомнадзор направил сервису для изучения иностранных языков предупреждение о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом пишут «РИА Новости».
Ведомство также потребовало проверить сервис на предмет пропагандирующих ЛГБТ публикаций. Их наличие является нарушением закона по статье о пропаганде нетрадиционных отношений, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 4 млн рублей.
Ранее правозащитники пожаловались на Duolingo из-за наличия в сервисе материалов сомнительного характера. В обращении общественников приводились выдержки из учебной программы сервиса, где ученикам предлагали произнести вслух словосочетания «they are gay» и «lesbian bar».
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена
Фото на обложке: Alex Photo Stock /
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