Российское подразделение Duracell обвинила Wildberries и «Авито» в сбыте контрафакта

Российское подразделение американского производителя батареек Duracell — «Дюраселл раша» — обвинило Wildberries и «Авито» в неэффективной борьбе с контрафактом. Жалобу организация направила в Ассоциацию компаний интернет-торговли.

Компания попросила наладить механизм борьбы с поддельной продукцией. Коммуникация с площадками по поводу удаления подделок сейчас ведется в рамках единой информационной системы (ИС) для борьбы с контрафактом, узнали «Ведомости».

Российское подразделение Duracell уверяет, что со стороны Wildberries механиз блокировки такого товара не стандартизирован и дает сбои. Подделки удаляются лишь через три недели и могут вновь появиться в продаже через несколько минут.

На «Авито» отсутствует автоматическая проверка подлинности товара, а удаление правонарушителей занимает до одной недели. Помимо этого, для удаления контрафактных товаров требуется проведение контрольных закупок, говорится в письме организации.

Поэтому «Дюраселл раша» просит показать механизм работы информационной системы в случае Wildberries и удалить страницы продавцов, которые нарушают интеллектуальные права компании. Производитель батареек также предложил встретиться с представителями «Авито», чтобы подключить к ИС и этот маркетплейс.

В Wildberries сообщили, что маркетплейс «активно борется» с подделками с помощью системы «Цифровой арбитраж». Представители площадки отметили, что действенной мерой для борьбы с контрафактом может стать маркировка батареек: это поможет предотвратить появление подделок и быстро исключать их из оборота. Представитель «Авито» утверждает, что все объявления, к которым были вопросы у «Дюраселл раша», заблокированы.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев сообщил, что количество контрафакта сейчас растет в основном из-за экономических причин: потребитель ищет лучшую цену, часто ее предлагают именно контрафактчики. Кроме того, на рост числа подделок могла повлиять легализация параллельного импорта.

В августе российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» создали единую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией.

В систему будут заносить сведения о случаях размещения контрафакта, информацию о продавце таких товаров, а также данные из документов, подтверждающих нарушение.

В работе информационной системы смогут подключиться все желающие интернет-ритейлеры.

Маркетплейс, который найдет контрафакт, после обращения правообладателя (предполагает проверку документов), потребителя (предполагает проверку документов) или госорганов блокирует такие предложения на своем ресурсе.

После блокировки данные выгружаются в информационную систему для проверки наличия таких предложений и таких продавцов на остальных площадках.

Фото на обложке: Maria Mikhaylichenko / Shutterstock