Гендиректор Duracell в РФ подтвердил уход компании из страны

Гендиректор Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил планы компании уйти с российского рынка. Но экологические проекты продолжат работать в стране.

Ранее Telegram-канал Mash разместил письмо за подписью Коротаева, адресованное бизнес-партнерам компании, в котором сказано об уходе из России. В тексте также говорится, что Duracell не планирует распространять или делать доступной свои товары в РФ после ухода.

«По сути, это решение означает, что Компания расторгает все коммерческие контракты, а также приложения, и дополнительные соглашения к ним, прекращает поставки продукции в ближайшие недели, а также что Компании необходимо будет урегулировать все невыполненные в настоящее время заказы. Компания будет выполнять любые текущие/новые заказы до исчерпания имеющихся запасов», — сказано в письме, распространенном Mash.

Гендиректор Duracell в России Юрий Коротаев заявил Telegram-каналу «Подъем», что письмо является подлинным. Он добавил, что экологические проекты компании в РФ продолжат работу. Сейчас прорабатываются сценарии их дальнейшей деятельности.

После публикации Mash агентство ТАСС обратилось за комментарием в ООО «Колорс груп» — один из дилеров Duracell в РФ. Там заявили, что никаких уведомлений о прекращении работы в стране не получали.

Между тем, в своем письме компания просит партнеров предоставить документы для окончательных взаиморасчетов.

Весной прошлого года Минпромторг включил Duracell в список компаний, чью продукцию разрешено поставлять по схеме параллельного импорта. Однако летом производитель из перечня был исключен, поскольку продолжил официально работать в России.

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