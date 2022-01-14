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Американская киностудия снимет в США сериал по мотивам российского фильма «Дурак»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американская киностудия, принадлежащая Metro-Goldwyn-Mayer, снимет в США сериал по мотивам российского фильма «Дурак». Это история о том, как сантехник из Омска ударяется о российскую действительность, пытаясь спасти жителей панельки, которая вот-вот обрушится.

Американская киностудия снимет в США сериал по мотивам российского фильма «Дурак»

О планах по адаптации сюжета фильма «Дурак» под американскую аудиторию пишет Variety. 

Из художественного фильма собираются сделать сериал. Называться он будет Collapse, что можно перевести на русский как «крах», «обрушение». Займется адаптацией киностудия Orion Television, которая принадлежит киностудии MGM. Дата начала съемок не разглашается.

Фильм Юрия Быкова «Дурак» вышел в 2014 году. Режиссер посвятил его Алексею Балабанову, который скончался в 2013 году. «Дурак» отметили на «Кинотавре», фестивале в Локарно, а также фестивале европейского кино в Гренобле.  

Сюжет фильма повествует историю о сантехнике из Омска. Он обнаруживает опасную трещину в несущих конструкциях общежития с неблагополучным контингентом и пытается спасти их от трагедии, но по ходу своих стараний ударяется о российскую действительность – безразличие, халатность и бюрократию.

США уже брали в работу фильмы Юрия Быкова. Ленту «Майор» превратили в мини-сериал «Семь секунд», за исполнение роли в котором актриса Реджина Кинг получила премию «Эмми».

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Фото на обложке: Variety

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