Павел Дуров ищет личного ассистента с высоким IQ и свободным владением английским языком

Telegram ищет личного ассистента для CEO компании Павла Дурова. От кандидата требуется высокий IQ, свободное владение английским языком, точность и внимание к деталям.

Вакансия ассистента размещена на сайте компании. В его обязанности будет входить ведение календаря Павла Дурова и организация его поездок.

Первый пункт требований — высокий IQ, затем — свободное владение английским языком, отличные устные и письменные коммуникативные навыки, точность и внимание к деталям, базовые финансовые навыки, осмотрительность и настойчивость.

Подать заявку желающие могут через специального бота в Telegram. В анкете просят указать имя, дату рождения, город проживания, образование и спрашивают о готовности переехать в другую страну, «например, в Объединенные Арабские Эмираты или Швейцарию».

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