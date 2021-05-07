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Павел Дуров ищет личного ассистента с высоким IQ и свободным владением английским языком

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Telegram ищет личного ассистента для CEO компании Павла Дурова. От кандидата требуется высокий IQ, свободное владение английским языком, точность и внимание к деталям.

Павел Дуров ищет личного ассистента с высоким IQ и свободным владением английским языком

Вакансия ассистента размещена на сайте компании. В его обязанности будет входить ведение календаря Павла Дурова и организация его поездок.

Первый пункт требований — высокий IQ, затем — свободное владение английским языком, отличные устные и письменные коммуникативные навыки, точность и внимание к деталям, базовые финансовые навыки, осмотрительность и настойчивость.

Подать заявку желающие могут через специального бота в Telegram. В анкете просят указать имя, дату рождения, город проживания, образование и спрашивают о готовности переехать в другую страну, «например, в Объединенные Арабские Эмираты или Швейцарию».

Фото: Unsplash

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