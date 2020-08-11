Дуров рассказал о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» мессенджера. Такое решение было принято на фоне протестов, которые начались в республике после выборов президента.
«Мы включили наши антицензурные инструменты в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь все еще очень нестабильна, так как интернет иногда полностью отключается в стране», — написал предприниматель в Twitter.
Telegram выпустил «антицензурные инструменты» в июне 2017 года. В обновленной версии мессенджера (4.1), которая тогда вышла, стало возможно делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.
Обновление получило название «Свобода слова», пишет РБК.
«Мы верим в бесплатное и безопасное общение. Мы обязаны предлагать технологии для защиты права наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире», — заявили тогда разработчики.
Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии с воскресенья, 9 августа. После выборов в стране почти полностью отключили интернет — перестали работать почти все белорусские сайты.
Фото: klevo / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter