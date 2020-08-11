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Дуров рассказал о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» мессенджера. Такое решение было принято на фоне протестов, которые начались в республике после выборов президента.

Дуров рассказал о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram
«Мы включили наши антицензурные инструменты в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь все еще очень нестабильна, так как интернет иногда полностью отключается в стране», — написал предприниматель в Twitter.

Telegram выпустил «антицензурные инструменты» в июне 2017 года. В обновленной версии мессенджера (4.1), которая тогда вышла, стало возможно делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Обновление получило название «Свобода слова», пишет РБК.

«Мы верим в бесплатное и безопасное общение. Мы обязаны предлагать технологии для защиты права наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире», — заявили тогда разработчики.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии с воскресенья, 9 августа. После выборов в стране почти полностью отключили интернет — перестали работать почти все белорусские сайты.

Фото: klevo / Shutterstock

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