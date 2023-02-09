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Павла Дурова признали самым влиятельным человеком Дубая

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель мессенджера Telegram и создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров возглавил топ-100 самых влиятельных людей в Дубае по версии Arabian Business.

Павла Дурова признали самым влиятельным человеком Дубая

Издание отмечает, что Дуров получил прозвище «российский Марк Цукерберг» после того, как в 22 года запустил одну из крупнейших в России социальных сетей «ВКонтакте», а затем создал мессенджер Telegram, который насчитывает 700 млн активных пользователей.

Дурову 38 лет, его состояние оценивают в $15,1 млрд. Предприниматель перенес штаб-квартиру Telegram в Дубай в 2017 году. Гражданство ОАЭ он получил в феврале 2021 года. В декабре 2022 года он был признан богатейшим человеком в ОАЭ по версии Forbes.

На втором месте рейтинга самых влиятельных людей по версии Arabian Business — президент авиакомпании Emirates Сэр Тим Кларк, на третьем — крупнейший девелопер в ОАЭ Мохамед Алаббар.

Фото на обложке: Arabian Business

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