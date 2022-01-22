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Дуров предрек отток IT-специалистов из России после предложения ЦБ запретить криптовалюты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что запрет криптовалют, который предлагает Банк России, приведет к оттоку из страны IT-специалистов и «уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики».

Дуров предрек отток IT-специалистов из России после предложения ЦБ запретить криптовалюты

«Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал Дуров в свое Telegram-канале. 

По словам предпринимателя, Россия сегодня является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Дуров считает, что «вдумчивое» регулирование позволит РФ сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства», — убежден основатель Telegram. 

Дуров также обратил внимание, что ±соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна».

ЦБ 20 января предложил полностью запретить в России криптовалюты и майнинг. Предполагается, что запрет будет распространяться на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). За нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства за товары предлагается ввести ответственность.

При этом операции с цифровой валютой в других юрисдикциях гражданам РФ запрещать не планируют. Хранить валюту также разрешается.

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Фото на обложке: Официальная страница Павла Дурова VK

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