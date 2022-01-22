Дуров предрек отток IT-специалистов из России после предложения ЦБ запретить криптовалюты

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что запрет криптовалют, который предлагает Банк России, приведет к оттоку из страны IT-специалистов и «уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики».

«Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал Дуров в свое Telegram-канале.

По словам предпринимателя, Россия сегодня является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Дуров считает, что «вдумчивое» регулирование позволит РФ сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства», — убежден основатель Telegram.

Дуров также обратил внимание, что ±соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна».

ЦБ 20 января предложил полностью запретить в России криптовалюты и майнинг. Предполагается, что запрет будет распространяться на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). За нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства за товары предлагается ввести ответственность.

При этом операции с цифровой валютой в других юрисдикциях гражданам РФ запрещать не планируют. Хранить валюту также разрешается.

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Фото на обложке: Официальная страница Павла Дурова VK