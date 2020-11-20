«Через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной»: Дуров заявил об отсутствии развития Apple

Павел Дуров опубликовал в Telegram отзыв об iPhone 12 Pro и сообщил свое видение об эффективности компании Apple в последние 9 лет. Он заявил, что компания до сих пор работает только за счет технологий, созданных Стивом Джобсом.
«Спустя 9 лет после смерти Стива Джобса компания по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он заработал, без каких-либо значимых инноваций», — написал Дуров.
Он также отметил, что в начале текущего года продажи iPhone упали на 21%, и такая тенденция может сохраниться. В этом случае через 7-10 лет доля смартофонов Apple «на мировом рынке будет незначительной», говорится в сообщении предпринимателя.
Дуров также рассказал о своем первом опыте использования iPhone 12 Pro, указав на устравший дизайн модели и низкое соотношение экрана к корпусу.
«Только что попробовал iPhone 12 Pro — какое невероятно громоздкое оборудование. Он выглядит и ощущается как негабаритная версия iPhone 5 2012 года выпуска», — сообщил он.
Ранее Дуров уже критиковал политику Apple и отмечал, что комиссия App Store в размере 30% увеличивает стоимость приложений для обычных пользователей.
Фото: Flickr
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