Павел Дуров опубликовал в Telegram отзыв об iPhone 12 Pro и сообщил свое видение об эффективности компании Apple в последние 9 лет. Он заявил, что компания до сих пор работает только за счет технологий, созданных Стивом Джобсом.

«Через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной»: Дуров заявил об отсутствии развития Apple