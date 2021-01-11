Дуров призвал пользователей перейти на Android, указав на опасность iOS

По мнению основателя Telegram, переход с платформы iOS на Android позволит пользователям сохранить доступ к свободному потоку информации.

Павел Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google удалили из магазинов популярное среди сторонников Дональда Трампа приложение Parler. По его словам, такие действия IT-гигантов опаснее, чем цензура в соцсетях. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является более опасной из этих двух, потому что может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. На Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK», — написал создатель Telegram.

Дуров призвал пользователей использовать Android вместо iOS, чтобы «сохранить доступ к свободному потоку информации». Он также добавил, что команда Telegram работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari.

Ранее Apple и Google удалили из магазинов приложение Parler, в котором, согласно заявлению IT-гигантов, появились призывы к насилию. Компании заявили, что вернут приложение на свои площадки, если его руководство изменит правила модерации.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство компании пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

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